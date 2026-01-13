Borsa İstanbul’da gong Meysu için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen Meysu halka arz gong töreninde konuşan Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, “Meysu, ailemizden aldığımız iş ahlakı, dürüstlük ve çalışma azmi ile yoluna devam eden köklü bir şirkettir. Kuruluşumuzdan bu yana büyürken değerlerimizden ödün vermemeyi ve ülkemize kalıcı değerler kazandırmayı temel ilke edindik. Bugün gerçekleştirdiğimiz halka arz şirketimiz için yalnızca finansal bir adım değil, aynı zamanda kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir aşamadır. Bu süreçle birlikte Meysu’yu daha güçlü ve daha sağlam bir yapı ile geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Geçmişten aldığımız güçle bugünümüzü sağlam temeller üzerine kuruyoruz. Gelecekte de yatırımcılarımızla birlikte değer üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sorumluluk bilinci yüksek ve uzun vadeli düşünen bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

uluslararası kalite standartlarında üretim yapan güçlü bir sanayi şirketi olma yolunda ilerlediklerini belirten Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Güldüoğlu, "Borsa İstanbul'da çaldığımız bu gong, yalnızca paylarımızın işlem görmeye başlamasını değil, aslında emeğin, üretimin, disiplinli büyümenin ve kurumsal vizyonun sermaye piyasalarıyla buluşmasını simgeliyor. Meysu olarak yarım asrı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle bugün geleceğe daha sağlam, daha şeffaf ve daha kurumsal bir adım atıyoruz. Türkiye’nin önde gelen meyve suyu ve içecek markalarından, üreticilerinden biri olarak entegre üretim yapımız, geniş ürün portföyümüz ve yüksek kalite standartlarımızla uzun yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında güven inşa ediyoruz. Bugün ürünlerimizi 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak, uluslararası kalite standartlarında üretim yapan güçlü bir sanayi şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz halka arz sürecimiz geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlanmıştır. Halka arz sürecimizde karşılaştığımız yoğun yatırımcı ilgisi bizler için son derece kıymetlidir. Toplamda halka arz büyüklüğümüzün 8,5 katına ulaşan bu güçlü talep, Meysu'nun iş modeline, finansal disiplinine, uzun vadeli büyüme vizyonuna duyulan güvenin de açık bir göstergesidir" diye konuştu.