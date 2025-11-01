Boş arazide ateş yakarak çevreyi rahatsız eden 4 kişiye idari para cezası uygulandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince boş arazide ateş yakarak çevreye rahatsızlık veren kişilerin ihbar edilmesi üzerine yapılan çalışmada E.Ş. (18), M.A. (26), M.A.C. (17) ve B.Ş. (26) isimli kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Uğurevler Mahallesinde bulunan boş arazide ateş yakarak çevreye rahatsızlık veren kişiler olduğu ihbarı üzerine gerçekleştirilen çalışmada; E.Ş. (18), M.A. (26), M.A.C. (17) ve B.Ş. (26) isimli şahısların bahse konu boş arazide ateş yaktıkları ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında aranan şahıslardan olmadıkları belirlendi ve yapılan üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

4 kişi hakkında Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

