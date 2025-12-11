Boş kalan hac kontenjanları için ek başvuru süresi tanındı

  • Haberler
Hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

Haber Merkezi

