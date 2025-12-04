Boşandığı kocası tarafından öldürülen kadın Develi'de defnedildi

Olay dün saat 14.00 sıralarında Gaziantep’te meydana geldi. Aslen Develi’li olan ancak Gaziantep’te yaşayan Ş.G., 8 ay önce boşandığı ve iddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan H.İ.C. tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini de yaralayan H.İ.C. ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.G.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kayseri’ye getirildi. Talihsiz kadının cenazesi ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.