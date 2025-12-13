Boşanma aşamasında olduğu eşinin telefonunu zorla alan eş yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Bir vatandaşın çocuklarını okuldan aldığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından telefonunun zorla alındığını bildirmesi üzerine; Bahse konu “Yağma” olayını gerçekleştiren M.K. (31) yakalandı. Zorla aldığı telefon sahibine teslim edildi.

Mağdur olan vatandaşın şikayetçi olmamasına karşın M.K. hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak konu ile ilgili önleyici ve koruyucu tedbir kararı uygulandı ve elektronik kelepçe talebinde bulunuldu.