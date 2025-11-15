  • Haberler
  • Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi

Kayseri'de geçtiğimiz gün boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Rabia Alaca, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rabia Alaca’nın (26), iddiaya göre işten eve döndüğünde eşini, evinin önünde gördüğü ve bunun üzerine konuşmak için yanına gittiği öğrenildi. Peşinden gelen eski eşiyle bir süre konuştuktan sonra bıçaklanan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

26 YAŞINDAKİ RABİA TOPRAĞA VERİLDİ
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Rabia Alaca, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi

