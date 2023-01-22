Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini bir kafenin önünde 10 kurşunla öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.

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  • 22.01.2023 12:43
  • Güncelleme: 22.01.2023 12:43
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Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de boşanmak üzere olduğu eşini bir kafenin önünde 10 kurşunla öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.’ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Konuşmak için Antalya’dan gelmiş

Öte yandan hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Aslı Y.’nin memur olduğu ve 4 ay önce Kırşehir’e tayin olarak yerleştiği öğrenildi. Hüseyin E.Y.’nin ise Antalya’da memur olarak görev yaptığı, eşiyle konuşmak için Kırşehir’e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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