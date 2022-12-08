Boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklamaktan yargılanan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 08.12.2022 11:35
  • Güncelleme: 08.12.2022 13:13
Boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklamaktan yargılanan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanık A.Ç. ile müşteki F.Ç. hazır bulundu. Sanık A.Ç. mahkemedeki savunmasında, "Eşim beni aldattığı için yaptım. Onunla evlenirken anne ve babamdan kalan tarlayı sattım. HTS kaydına bakılsın, beni aldatıyordu. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı” dedi.

18 yerinden bıçaklanan Fatma Ç. ise, “Yolda karşılaştık, ben işe gidiyordum. ’Anlaşmalı boşanalım’ dedi, ben ’Yok’ deyince bıçak çıkarttı. ‘Zaten seni öldürmeye geldim’ dedi, bıçaklamaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmek istedi, onların da üzerine yürüdü. Bana iftira atıyor, şikayetim devam ediyor” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra olayın teşebbüste kalması gerekçesiyle ceza 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürüldü.

Geçen yıl 24 Aralık’ta Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak’ta meydana gelen olayda, işe gitmek için evden çıkan F.Ç. yaklaşık 1 yıl önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç. tarafından 18 bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Olayın ardından A.Ç. tutuklanırken, F.Ç. tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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İHA

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