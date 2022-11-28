Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan sanık: ‘Ben ceza alsam bile yakınlarım hakkımı savunacak’n

Olay, 24 Aralık 2021 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan Fatma Ç., boşanma aşamasındaki eşi Ali Ç., ile sokakta karşılaştı. Ahmet Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü Fatma Ç.'yi 18 bıçak darbesiyle yaraladı. Fatma Ç., hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ali Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Ç. ile müşteki Fatma Ç. ve sanık avukatı katıldı. Savcı sanık hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza almasını talep etti.

MÜŞTEKİ FATMA Ç: BANA “ARTIK TAKATIM KALMADIM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM” DEDİ

Fatma Ç., “Eşimi aldatmadım. Kendisi Samsunludur. Bana ‘evlenince Samsun’a gidelim, oraya yerleşelim’ dedi. Ben de ailem de bunu kabul etmedim. Samsun’a gitmek ve alışveriş yapmak için benim 15 bin liramı almıştı. Bir akşam beni dövdü çene kemiğimi kırdı. Samsun’a gitmek için evden çıkarken cep telefonumu ve 5 bin liramı aldı. Olay günü bana 5 bin liramı verdi. ‘Telefonu getiriyorum, 5 dakika bekle’ dedi. Yakamı tuttu. 18 yerimden bıçakladı. ‘Seni öldüreceğim, artık takatım kalmadı’ dedi. Bana iftira attı. Kendini aldattığımı iddia etti. Söylediği kimseyi tanımıyorum” ifadesinde bulundu.

SANIK AHMET Ç.: BEN CEZA ALSAM BİLE YAKINLARIM HAKKIMI SAVUNACAK

Mahkemeye 10 sayfalık dilekçe sunan sanık Ahmet Ç. de, “Fatma’nın telefonu bendeydi, onu getirdim. Boşanma davası açmış. Ben boşanma davasında dokümanını mahkemeye sunacaktım. Baz incelemesi yaptıracaktım. Mahkemeden de HTS kaydını bu yüzden talep ettim. Sabahlara kadar uyumuyordu. Metamfetamin (uyuşturucu) içiyormuş. Ben kendisinin 6’ncı eşiymişim. Ben bunları evlenince öğrendim. Söylediği parayı kendi için harcadık. Ben bu kadın için 100 bin lira harcadım. Ben ceza alsam bile yakınlarım hakkımı savunacak” diye konuştu.

Sanık avukatı müvekkili çeşitli sağlık kuruluşundan çelişkili raporlar aldığını kaydederek Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın raporunun tekrar alınması yönündeki talebini reddetti. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.