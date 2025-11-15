  • Haberler
  • Gündem
  • Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Kayseri'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldüren R.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Olay, geçtiğimiz gün Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. R.A. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Alaca’yı (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Rabia Alaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından "Bıçakla Kasten Öldürme" olayına yönelik şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, R.A.(32) isimli şahıs olayı gerçekleştirdiği suç aleti ile birlikte olay yerinde ekipler tarafından yakalandı. R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi ve Anbar'da 21 daire için ihale yapılacak
Battalgazi ve Anbar’da 21 daire için ihale yapılacak
Kayseri'de hafta sonu rotası: Arkeoloji Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Arkeoloji Müzesi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!