Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Kayseri'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldüren R.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz gün Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. R.A. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Alaca’yı (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Rabia Alaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından "Bıçakla Kasten Öldürme" olayına yönelik şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, R.A.(32) isimli şahıs olayı gerçekleştirdiği suç aleti ile birlikte olay yerinde ekipler tarafından yakalandı. R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.