Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden şahıs, görevlinin eşini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini görmeye giden İ.S. (51), eşinin ikamet ettiği apartmandaki bina görevlisinin eşi M.G.(36) ile arasında tartışma çıktı. İ.S.(51) yanındaki bıçakla, tartıştığı kadını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde M.G.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay yerinden kaçan İ.S.(51) yakalanarak gözaltına alındı.