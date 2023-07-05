Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü

Nevşehir'de bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini boğarak öldürdü.

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  • 05.07.2023 19:55
  • Güncelleme: 05.07.2023 19:55
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Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp’te ikamet eden Metin D. boşanma davaları devam eden eşi Gamze D. ile konuşmak istediğini belirterek buluştu. Metin D. 50 AAS 806 plakalı aracıyla Gamze D.’yi alarak Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisine geldi. Metin D.’nin araç içerisinde boşanmayı isteyip istemediğini sormasıyla başlayan kavga büyüdü. Metin D.’nin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşi Gamze D.’yi boğarak öldürdü.

Eşini boğarak öldüren Metin D. daha sonra 112’yi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze D.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken Metin D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Metin D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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