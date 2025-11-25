“Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor”

Aile Danışmanı, Çift Terapisti Selver Yazıcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşte Kadın programına konuk olarak moderatör Gülcan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Çift terapisi almadan boşanma kararının çocuklara ve yakınlara anlatmanın zor olduğunu ifade eden Yazıcı, “Boşanmaya net karar verdiniz. Boşanmak için elinizde ciddi doneler var. Boşanacaksınız. Kabul edilebilir bir şey. Ben çift terapisti olarak kimseye barışın, bunda bir şey yok demiyorum. Boşanmak isteyenler boşansın ama medeni çerçeve içerisinde boşansın. Birincisi, terapinin amacının ne olduğunu bir anlamak lazım. İletişim kuramadığınız için mi boşanıyorsunuz? Boşanma sebebiniz çok önemli. Boşanmaya karar verdiniz ama yakınlara ve çocuklara boşanma sürecini nasıl anlatacaksınız? Çocuğa artık baban bizimle yaşamayacak ya da artık annen bizimle yaşamayacak dendiğinde çocuğun psikolojisi de önemli. Çift terapisi çocuğa nasıl yaklaşmanız gerektiğini, çocukla ilgili iş paylaşımınıza destek olur. Artık birbirinizin yüzünü görmek istemiyor olabilirsiniz. Çocukla o zaman anne ayrı, baba ayrı konuşacak ama medeniyet çerçevesi içinde. "Biliyor musun? Babanın hayatında başka bir kadın varmış" demek doğru değil. Kişi acımış olabilir ama acıtmaya hakkı yok. O yüzden çift terapisi; arkadaşlara, anneye, babaya, kayınvalideye, kayınbabaya, çocuklara nasıl bir yaklaşımla boşanmak istediğimizi söylememizle alakalı. Boşanma kararı aldığınız zaman eğer netseniz insanlara bunu anlatmak bizim toplumumuzda çok zor. "Boşanmayın, hadi barıştıralım biz sizi, hadi bir araya getirelim” denilir. Hayır. Biz terapiye de gittik, her şeyi netleştirdik, iletişimimizi de doğru düzgün sağladık. Biz kabul ediyoruz, sizin de kabul etmenizi rica ediyoruz. Bu görüşme yöntemi yine söylediğim gibi her ilişkinin bir parmak izi vardır. O ilişkinin parmak izine göre değişmeli ve profesyonel destek almadan çocuklara, ailelere, arkadaşlara, iş ortamına boşandığınızı söylemek çok zor bir şey” diye konuştu.