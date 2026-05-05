Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Heyetinden Kayseri'ye Ziyaret

Ziyaret sırasında, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı, Kayseri’nin temiz ve iyi insanların şehri olduğunu vurgulayarak, Kayseri’nin yeniden inşasında önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Heyetteki isimler arasında Bosna Hersek Ordusu emekli generali, hukukçular ve çeşitli alanlarda uzman kişiler yer aldı. Ziyarete ayrıca Kayseri Bosna Türkleri Derneği temsilcileri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri’nin kültürel zenginliğine ve farklı kültürleri bir araya getiren bir şehir olma özelliğine dikkat çekti. Ziyaretin bir parçası olarak, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyetiyle video konferans aracılığıyla iletişim kuruldu.

Dernek Başkanı, Türkiye ile Bosna arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmek için uzun yıllardır çalıştıklarını ifade etti. 12 gün sürecek Türkiye ziyaretleri kapsamında 16 şehir gezmeyi planladıklarını, bu süreçte birçok önemli isimle iş birliği yapacaklarını belirtti.

Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesi dolayısıyla yapılan tebriklerin ardından, heyet, Kayseri’nin doğal güzelliklerini tanıtmak için Erciyes’i de ziyaret etmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.