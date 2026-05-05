Bosna Hersek heyeti Kayseri temaslarında bulundu

Ziyarette, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde daha da güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Bosna Hersek’in Zenica şehrinde "fahri vatandaşlık belgesi" verilen TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile de bir telefon görüşme gerçekleştirildi.

Heyet, Kayseri temaslarındaki ikinci durağında ise Vali Gökmen Çiçek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ise Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği ile iş birliği protokolü imzalandıklarını belirtti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği ile kardeş belediyeler ve kardeş okullar noktasında çalışmalarının olacağını belirterek, “Kayseri Bosna Türkleri Derneği olarak dün akşam ve bugün sabah itibariyle Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Dernek Başkanı ve Bosna Hersek Parlamentosu Milletvekili Jasmin İmamoviç ve beraberindeki 56 kişilik heyeti ülkemizde ve şehrimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Ziyaretlerdeki ana temamız Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek, kuvvetlendirmek Türk kültür, gelenek ve adetlerini tanıtmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıtmak adına bu minvalde programlarımız gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde şehrimize teşrif ettiler. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği ile derneğimiz arasında kardeş dernek ve iş birliği protokolü imzalandı. Ben Jasmin başkanıma ve derneğine teşekkür ediyorum. Gün içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Gökmen Çiçek’i makamında ziyarette bulunduk. Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın Bosna Hersek’e olan hassasiyet ve destekleri için Aliya İzzetbegovic’e olan hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Yine Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’in Aliya İzzetbegovic ve Bosna Hersek nezdinde kıymetli hassasiyet ve desteklerinden ötürü kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu programlar çerçevesinde kardeşlik, birlik, dostluk temaslarımızın kuvvetlenmesini amaçlıyoruz. Bu bağlamda kardeş belediyeler ve kardeş okullar noktasında çalışmalarımız olacak. Bosna Hersek’te Türk kimliği ve Türk adet, geleneklerini tanıtmak, Türkiye’mizde de Bosna Hersek kültürlerini tanıtmak aktarmak adına faaliyetlerimiz olacak. Şunun gayet net bir şekilde farkındayız. Boşnak dediğimiz zaman Türk, Türk dediğimiz zaman Boşnak net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi.

Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ise, Bosna Hersek ile Türkiye arasında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Kayseri gayet güzel bir şehir, muhteşem insan şehri olarak adlandırabilirim. Bu benim 6 ay içerisinde Kayseri’ye ikinci ziyaretim. 6 ay önce Ahmet Bey ile tanışma fırsatım oldu, benim kardeşim oldu. Onunla beraber dün iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliği protokolünde de kardeşlik, arkadaşlık ve Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki köprünün olacağına eminim. Biz zaten 15 yıldır bu dernek olarak Bosna Hersek ile Türkiye arasında bir köprü sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda Ahmet beyin dediği gibi Vali ve Belediye Başkanı ile görüştük. Onlarda gereken desteği verileceği sözünü aldık. İnşallah ilerleyen süreçte güzel işleri başaracağız” şeklinde konuştu.