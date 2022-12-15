Bosna Hersek'te bulunan tarihi çeşmenin benzeri Sorgun'a yapıldı

Osmanlı dönemi eserlerinden Saraybosna'da bulanan tarihi çeşmenin benzeri, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapıldı. Sorgun Belediyesinin desteği ve hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan 'Kardeşlik Çeşmesi' Bosna Hersek'in Hadici Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic'in katılımıyla açıldı.

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  • 15.12.2022 17:50
  • Güncelleme: 15.12.2022 17:50
Bosna Hersek'te bulunan tarihi çeşmenin benzeri Sorgun'a yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Osmanlı dönemi eserlerinden Saraybosna’da bulanan tarihi çeşmenin benzeri, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapıldı. Sorgun Belediyesinin desteği ve hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan “Kardeşlik Çeşmesi” Bosna Hersek’in Hadici Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic’in katılımıyla açıldı.

“Bosna Hersek ve Türk toplumu arasında bir köprü olacak”

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çeşmenin Bosna Hersek ve Türk toplumu arasında bir köprü olacağını belirterek, “Bosna’daki bu eser Osmanlı’yı hatırlatıyordu. Bizim için de burada bulunması bir manada Bosna Hersek ve Türk toplumu ile aramızda bir köprü olacağını düşünüyorum. Tabi ki yıllar boyu kalıcı olmasını Allah bilir, ama Rabbim bize bu fırsatı nasip etti. Bir hayırsever aracılığı ile bu çeşmeyi yapmış olmak bize gurur veriyor” dedi.

“Bu konudaki mutluluğumu ifade edemiyorum”

Hadici Belediye Başkanı Hamdo Ezibovic, “Böyle eserler yaptıran hayırseverler vefat ettikten sonra kalır. Şahsım adına söylüyorum bu konudaki mutluluğumu ifade edemiyorum. Umarım böyle eserler daha da yükselecek. Birlikte güçlü olalım, hiçbir kötülüğe karşı Allah bizi hayırdan ayırmasın” şeklinde konuştu.

İHA

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