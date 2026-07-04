Botla açıldığı Kızılırmak'a düşen şahsın aranmasına başlandı
Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesinde kızı ile botla açıldığı Kızılırmak'a düşen babayı arama çalışmaları devam ediyor.
Kızılırmak’a düşen şahsın aranmasına başlandı
Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesinde kızı ile botla açıldığı Kızılırmak’a düşen babayı arama çalışmaları devam ediyor.Olay akşam saatlerinde Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kızı ile bindikleri plastik botla Kızılırmak’a açılan baba suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu kurtarılırken ekipler babayı kurtarmak için çalışmalara başladı.