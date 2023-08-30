Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Melikgazi İlçesi'nde bina içerisine yapılan boyanın neden olduğu leke nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. 

PAYLAŞ
  • 30.08.2023 10:42
  • Güncelleme: 30.08.2023 10:42
Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin’de boya lekesi nedeniyle çıkan kavgada aralarında yaralananların olduğu grup Devlet Hastanesi’ne geldi. Hastaneye gelen grubu takip eden karşı tarafta bulunan bir kişi silahını ateşledi. Hastane yakınlarında bulunan polisler ateş eden grubu yakalayıp gözaltına alırken aralarında M.A., Y.İ. ve H.M.’nin bulunduğu yaralılar hastanedeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı

Büyükkılıç'tan gençlere: 'Amacımız ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir'

Büyükkılıç'tan gençlere: 'Amacımız ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir'

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri, sanayi tesisleri göçü için en rantabl merkezdir'

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri, sanayi tesisleri göçü için en rantabl merkezdir'

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Hasketbol Spor Kulübü, 30 Ağustos'ta Ali Dağı zirve tırmanışı yaptı

Hasketbol Spor Kulübü, 30 Ağustos'ta Ali Dağı zirve tırmanışı yaptı

Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

Dekoratif ahşap yakma sanatı, Sanatçılar Sokağı'nda icra ediliyor

Dekoratif ahşap yakma sanatı, Sanatçılar Sokağı’nda icra ediliyor

DAHA FAZLA
AK Parti'de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Kayseri seçmelerinde Yay Tansay başarısı

Kayseri seçmelerinde Yay Tansay başarısı

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü kutlandı

Büyükkılıç, söz verdiği 10 öğrenciye bisikletleri gönderdi

Büyükkılıç, söz verdiği 10 öğrenciye bisikletleri gönderdi

Sahibinden 'kurumsala kiralık' 591 yıllık medrese

Sahibinden 'kurumsala kiralık' 591 yıllık medrese