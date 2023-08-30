Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin’de boya lekesi nedeniyle çıkan kavgada aralarında yaralananların olduğu grup Devlet Hastanesi’ne geldi. Hastaneye gelen grubu takip eden karşı tarafta bulunan bir kişi silahını ateşledi. Hastane yakınlarında bulunan polisler ateş eden grubu yakalayıp gözaltına alırken aralarında M.A., Y.İ. ve H.M.’nin bulunduğu yaralılar hastanedeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.