Boydak Ailesinin Banka hisseleri devlet hazinesine aktarıldı

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar M.B. ve B.B. ile tutuksuz sanıklar M.B, İ.B, Ş.B. ve S.B. ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan hisselerinin müsaderesini talep etti.

Müsadere ile ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada konuşan sanıklardan Memduh Boydak, “Biz bankayı satmış, parayı yeni yatırımlarda kullanacağız demişiz. MASAK’ın kasıtlı olarak dediği hesap ikili hesap değil. Devletin bu davaya kadar bize açtığı 1 liralık ceza davası yok. Anamızın ak sütü kadar helal para. Aksi ispat edilsin her suçlamayı kabul edeceğim. MASAK yorumlu rapor yazıyor. Ben onlara soru sormak istiyorum. Ailemin masumiyetinin gün yüzüne çıkmasını istiyorum. Ben 9 senedir tutukluyum. İçeriden ne yapmış olabilirim. O dönemde finans bölümümüzde çalışan hala da şirket çalışanı olan İ.Y. keşke gelse de bizde soru sorabilsek. Finans bölümüne ‘buradaki bilgileri dışarıda paylaşmayın’ demişim. Ne var bunda. Boydakların yaptığı her şey suç olarak görülüyor” dedi.

“İSTESEK HEPİMİZ YURT DIŞINA GİDERDİK BİZ ADALETE GÜVENDİK KAÇMADIK”

Memduh Boydak açıklamasının devamında, “Bazı bankaların bir çok şirketin dökümanlarını tutan şirkette yangın çıkmış. Şirket yetkilileri sorgulanmıyor. Bilirkişi raporu istenmiyor. Biz suçlanıyoruz. Ki o şirketle devrettiğimiz banka arasında imzalanan sözleşmelerde bizim hiç birimizin imzası yok. Bazı belgelere ulaşılamadığı söyleniyor. Hengileri söyleyin? Ailemizin muhasebesinin tutulduğu bilgisayarı Gelir İdaresi’ne ağabeyim Mustafa Boydak kendi götürüyor. O bilgisayarda Banka devrinden alınan 580 Milyon Dolar hangi şirketlerin sermaye artışına eklendi kalem kalem yazıyor. Biz imtiyazsın büüyyen bir aileyiz. Madem delil saklıyoruz, MASAK bu raporu nasıl yazdı. Savcının müttalaasını kabul etmiyorum. Bu zaman zarfında ailemide 20’den fazla kişi yakalandı. Özel uçağımızda vardı istesek başka ülkeye yerleşebilirdik. Adalete güvendik gitmedik” diye belirtti.

“ÜNİVERİSTE AÇILIŞINDA YARDIM ETTİK O ZAMAN CUMHURBAŞKANI DA BAŞBAKAN DA SIRTIMIZI SIVAZLADI”

Bu aile, ormanı olmayan Kayseri’yi mobilya ve kablonun merkezi yaptı. Ailenin yaklaşık 10 Milyar Dolar’lık servetine el konuldu. Biz ne yaptık? Biz vatandaş ‘hepiniz oradaydınız’ diyor. Talep geldi üniveriste açılışında yardım ettik. O zaman Cumhurbaşkanı da Başbakan da sırtımızı sıvazladı” diye belirtti.

SANIK AVUKATI: SUÇSUZ BİRİNİ SAVUNMAK KADAR ZOR BİR ŞEY YOK

Tanıklardan sonra söz alan sanık avukatları, “Suçsuz birini savunmak kadar zor bir şey yok. Burada ‘güneş doğudan doğuyor’u ispat etmeye çalışıyoruz. Bu iddianameyi Cumhuriyet Savcısı yazmadı. Bankanın devrinden 8-9 sene sonra dava açılmış. Suç tarihi 14.7.20217. Sanıklar suç tarihinden önce içeridelerdi” dedi.

Mahkeme heyeti, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.