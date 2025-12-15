Boykot Dedektifi Kayseri'de 2 Konferans Verdi

Saat 14:30 da Develi’de bulunan Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere ve velilere hitap eden Özveren boykotun siyonizmle mücaledeki etkisini detaylıca anlattı.

KFC ve Pizza Hot firmalarının 1989 yılından 2023 yılına kadar başarılı ve kârlı bir ticari hayat sürdürürken 7 Ekim sonrası boykotların yoğunlaşması sonrasında Türkiye’de bulunan 537 şubesini kapatmak zorunda kaldığını anlattı. Endonezya ve Malezya gibi bir çok ülkede Türkiye’de yaşanan bu olayın “boykotun başarısı“ şeklinde anlatılırken maalesef ülkemizde bu haber manipülasyona maruz bırakılarak farklı şekillerde duyurulduğunu belirtti. Siyonizmin para kaynağının kesilmesi halinde ancak duracağını savunan Özveren liseli gençlerin sorularını detaylı bir şekilde yanıtladı.

Ülker markasının neden boykot listesinde olduğunu soran bir gence Özveren “Ülker’in israil ordusuna açıktan destek veren Starbucks ile sözleşme yaptığını ŞOK Marketlerde Starbucks ürünlerini sattırdığını, Ülker ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve bu sözleşmelerinden vaz geçmedikleri için boykot listesine aldıklarını” ifade etti.

Öte yandan saat 18:00 da Melikgazi tiyatro salonunda yapılan ikinci konferansta KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal ERGENÇ açılış konuşmasında, zulmün 1918 yılında Osmanlı’nın savaşı kaybetmesi sonrasında İngiltere'nin Balfor deklerasyonu sonrasında siyonist çetelerin Filistin topraklarını işgal etmesi ile başladığına dikkat çekti.

Açılış konuşması sonrasında halka hitap eden Erdem Özveren Cocacola markasının ülkemizin en ücra köşelerinde bile satıldığını ancak özellikle 7 Ekim sonrasında her dönem %20-25 civarında zarar açıkladıklarını anlattı. Boykot kavramı yerine müstağni kavramının kullanılmasını Müslümanların bu siyonist destekçisi markalara karşı yok gibi davranmaları gerektiğini anlattı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının da katılmış olduğu alimler birliği toplantısında boykotlu ürünleri satın almanın da islam dinine göre “haram” olduğu hususunda ulemanın fikir birliğinde olduğumu hatırlattı.

Kalabalık bir topluluk tarafından dinlenen ve program sonunda dinleyicilerin sorularına cevap veren Özveren, program sonrası takipçileriyle toplu fotoğraf çekindi.