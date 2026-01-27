Boyteks de satışa çıktı: Bakalım bu kez Kayserili sanayicilerde kalacak mı?

  • Haberler
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazineye ait Boyteks Tekstil'in tamamı 14.3 milyar liraya satışa çıkarıldı. Anadolu Erciyes Holding'in daha önce sattığı şirketler Kayseri dışından sanayiciler tarafından satın alınmıştı. Kayseri Sanayisinin amiral gemilerinden birisi olan Boyteks bu kez Kayserili sanayicilerde kalacak mı?

TMSF, Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 oranında Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin paylarını satışa çıkardı. İhaleye katılım teminatı 700.000.000 TL olarak bildirilirken teminat olarak nakit teminat veya banka teminat mektubu kabul edileceği belirtildi.

Yatırımcıların ise, "Şartname"de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 30.03.2026 tarihi saat 16:30'a kadar "TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 34394 Şişli/İstanbul" adresinde elden teslim etmeleri gerektiği açıklandı.

