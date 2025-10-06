Boyun düzleşmesi vakaları artıyor: Uzmanlardan gençlere ve ofis çalışanlarına uyarı

Masa başında uzun süre çalışma, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte boyun düzleşmesi vakaları son yıllarda hızla yükseliyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde ve ofis çalışanlarında yaygınlaşan bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ortopedi uzmanları, tıp literatüründe “servikal lordoz kaybı” olarak bilinen boyun düzleşmesinin; omurganın boyun kısmındaki doğal eğriliğin azalması veya tamamen kaybolmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor. Bu durumun en önemli nedenleri arasında uzun süre öne eğik durmak, telefon ve bilgisayar ekranına yanlış pozisyonda bakmak, yanlış yastık kullanımı ve hareketsiz yaşam yer alıyor. Boyun düzleşmesi yaşayan kişilerde genellikle boyun ve sırt ağrısı, ense kökünde baş ağrısı, omuzlarda gerginlik, hareket kısıtlılığı ve ilerleyen dönemlerde ellerde uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı görülebiliyor.

Fizyoterapistlerin önerisine göre, erken teşhis ve düzenli egzersizle düzleşme süreci kontrol altına alınabiliyor. Boyun kaslarını güçlendiren egzersizler, doğru duruş alışkanlıkları, ekran yüksekliğinin ayarlanması ve ergonomik çalışma koşulları tedavinin temelini oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle masa başında çalışanlar ile genç yaş grubundaki bireylerin günde en az birkaç kez duruş düzeltme egzersizleri yapmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca çok yüksek veya çok sert yastıkların kullanılmaması, düzenli egzersiz ve yürüyüş gibi aktivitelerin boyun sağlığını korumada etkili olduğu ifade ediliyor.