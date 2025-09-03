  • Haberler
  • Bozdağ Ailesi'nin Acı Günü: İlhan Bozdağ Hakk'ın Rahmetine Kavuştu

Kayserili ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ve Ak Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Salih Bozdağ'ın babası İlhan Bozdağ hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz dönem Kayseri Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanlığı da yapan İlhan Bozdağ bir süredir tedavi görüyordu.

Aslen Kocasinan'ın Höbek Mahallesi doğumlu olan Merhum İlhan Bozdağ, aynı zamanda Kayseri Gündem gazetemizin eski köşe yazarlarından eğitimci Rıza Bozdağ'ın da ağabeyisi idi.

Merhum İlhan Bozdağ'ın cenazesi çarşamba günü ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak.

Merhum İlhan Bozdağ'a Rabbimizden rahmet dilerken, Bozdağ ailesine de sabırlar diliyoruz.

