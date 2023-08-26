Boztepe Mahallesi’nde yangın

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’ne bağlı Boztepe Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangının ardından mahalleliler ve evde yaşayan vatandaşlar paniğe kapıldı. Henüz sebebi bilinmeyen yangını görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası belli olacak.