Boztosun, 'Yatırım, üretim ortamını ve iklimini Türkiye'de oluşturmamız lazım'

Prof. Dr. Derviş Boztosun Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Boztosun, “2026’ya yüksek bir enflasyonla girdik. tek haneye düşeceği de ihtimal dahilinde değil. Bu dönemin sonunda tek haneliye düşer mi derseniz, çok zor. Politika faizini 38'lere falan getirdik ama politika faiziyle kredi faizi kopmuş vaziyette. Yani o bağ kopmuş vaziyette. Fonlama faizine, yani kredi faizine bakıyoruz; işletmelere yüzde 60'larda. Ve sıkı para politikasından dolayı bir gevşeme de yok. ”Yeni yatırım yapayım, fabrikamın yanına bir fabrika daha koyayım" deme şansınız yok. Ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak bu bizim boynumuzun borcu, buraya geleceğiz. Ama ekonomik olarak bunu desteklemek lazım. Düşünebiliyor musunuz, hinterlandınızda Mısır'a kadar olan kısım size bırakılmış, siz oranın hamisisiniz ama yani carry trade ile yarın bir ay sonraki borcunuzu çevirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünyada Türkiye'nin sözü geçer mi?Eğer tarih size yeni bir misyon yüklemişse, büyük bir etki alanı oluşturuyorsak, bizim acilen ekonomik olarak da bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım. Yani artık borç, enflasyon ve faizle ilgili üçlüden çıkıp, bu kısır döngüden çıkıp bir an önce yatırım ve üretim ortamını ve iklimini Türkiye'de oluşturmamız lazım” şeklinde konuştu.