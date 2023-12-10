Bravo Gençler! Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

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  • 10.12.2023 18:07
  • Güncelleme: 10.12.2023 19:39
Bravo Gençler! Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu gerçekleştiremeyince önce kaleci Bilal, daha sonra savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

58. dakikada Ramazan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Hosseini’nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Boa Morte topu kafayla Thiam’ın önüne indirdi. Thiam, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

90. dakikada Hasan Ali, sol kanattan getirdiği topu müsait durumdaki Bahoken’e çıkardı. Önünü boşaltan Bahoken, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Gökhan (Jeanvier dk. 46), Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte (Ackah dk. 90), Ramazan (Kartal dk. 72), Kemen (Bahoken dk. 84), Cardoso (Mane dk. 72), Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Arif

Teknik Direktör: Recep Uçar

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan (Romero (dk. 69), Lusamba, Thuram (Hassan dk. 69), Erencan (Kappel dk. 69), Halil (Çekiçi dk. 86)

Yedekler: Burak, Emre, Murat, Rassoul, İbrahim, Alpaslan

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Thiam (dk. 61), Bahoken (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kart: Welinton (Pendikspor)

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İHA

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