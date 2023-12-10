Bravo Gençler! Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
- 10.12.2023 18:07
- Güncelleme: 10.12.2023 19:39
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu gerçekleştiremeyince önce kaleci Bilal, daha sonra savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
58. dakikada Ramazan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Hosseini’nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
61. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Boa Morte topu kafayla Thiam’ın önüne indirdi. Thiam, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
90. dakikada Hasan Ali, sol kanattan getirdiği topu müsait durumdaki Bahoken’e çıkardı. Önünü boşaltan Bahoken, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Gökhan (Jeanvier dk. 46), Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte (Ackah dk. 90), Ramazan (Kartal dk. 72), Kemen (Bahoken dk. 84), Cardoso (Mane dk. 72), Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Arif
Teknik Direktör: Recep Uçar
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan (Romero (dk. 69), Lusamba, Thuram (Hassan dk. 69), Erencan (Kappel dk. 69), Halil (Çekiçi dk. 86)
Yedekler: Burak, Emre, Murat, Rassoul, İbrahim, Alpaslan
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Thiam (dk. 61), Bahoken (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kart: Welinton (Pendikspor)