Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu resmi görenler de resim çeken grubun resmini de merak etmiştir.

Bu adamların neyin resmini çekdiklerini merak edenlerden birisi de Kayseri Ak Parti milletvekili Şaban Çopuroğlu.

Bu manzara karşısında resim çekenlerin duruşuna taaccüp eden Vekil Çopuroğlu da bu görüntüyü kaçırmayarak, sosyal paylaşım sitesinde paylaşmış.

Biz de bu özel kalem müdürlerinin birbirleriyle yarışırcasına merakla neyi çektiklerini oldukça merak ettik.

ve aşağıdaki resme ulaşınca merakımız kayboldu çok şükür.