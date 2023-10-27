Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?
Resimde görünen kalabalık bir insan topluluğunun merak, ilgi ve taacüble kameralarını neye doğrulttuğunu merak etmişsinizdir.
- 27.10.2023 13:53
- Güncelleme: 27.10.2023 13:54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bu resmi görenler de resim çeken grubun resmini de merak etmiştir.
Bu adamların neyin resmini çekdiklerini merak edenlerden birisi de Kayseri Ak Parti milletvekili Şaban Çopuroğlu.
Bu manzara karşısında resim çekenlerin duruşuna taaccüp eden Vekil Çopuroğlu da bu görüntüyü kaçırmayarak, sosyal paylaşım sitesinde paylaşmış.
Biz de bu özel kalem müdürlerinin birbirleriyle yarışırcasına merakla neyi çektiklerini oldukça merak ettik.
ve aşağıdaki resme ulaşınca merakımız kayboldu çok şükür.
Haber Merkezi
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