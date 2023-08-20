Bu çiçek dünyada sadece Aladağlar çevresinde görülüyor

Endemik bir tür olan 'gülgiller' ailesinden Potentilla Aladaghensis, dünyada sadece Aladağlar Milli Parkı'nda görülebiliyor.

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  • 20.08.2023 12:55
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:36
Bu çiçek dünyada sadece Aladağlar çevresinde görülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Endemik bir tür olan ’gülgiller’ ailesinden Potentilla Aladaghensis, dünyada sadece Aladağlar Milli Parkı’nda görülebiliyor.

Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan ve Kayseri - Niğde - Adana illeri arasında bulunan Aladağlar; dünyada nadir görülen türe de ev sahipliği yapıyor. Aladağ Parmak Otu da (Potentilla Aladaghensis), dünyada sadece bu bölgede görülüyor. Beyaz veya soluk renkli çiçeklere sahip çok yıllık bir bitki olan Aladağ Parmak Otu, yaprakları üç parçalı birleşik formda ve küt dişlidir. Dünyada nadir görülen otu bölgede görüntüleyen Araştırmacı Mehmet Ünlü, bu otun 3 bin metrenin üzerinde bulunduğunu aktararak; "Gülgiller Familyası, Beşparmak Otlarından oluşan Aladağ Parmak Otu, Aladağ ve çevresine özgü lokal endemik bir bitki türümüzdür. Genellikle 3 bin metrenin üzerinde bulunan Aladağ Parmak Otu, kireçtaşı kayalarının yarıklarında ve yamaçlarında görülmektedir. Potentilla cinsinden olan Aladağlar Parmak otu ismini Aladağ’lardan almıştır" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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