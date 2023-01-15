Bu da vişneli kuzu incik

Kayseri'de açılan Lastpoint, müşterilerine farklı lezzetler sunarken, Türk ve İtalyan mutfağını da bir tabakta buluşturuyor.

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  • 15.01.2023 16:15
  • Güncelleme: 15.01.2023 17:32
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Bu da vişneli kuzu incik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de açılan Lastpoint, müşterilerine farklı lezzetler sunarken, Türk ve İtalyan mutfağını da bir tabakta buluşturuyor.

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde hizmete giren ulusal marka Lastpoint, ziyaretçilerine zengin bir menü ve farklı lezzetler sunuyor. Kendine özgü tatlarla müşterilerini karşılayan Laspoint’in, menüsünde bulunan vişneli kuzu incik vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Yemeğin yapılışını anlatan Şef Orhan Duran, “Lastpoint’in özel bir special yemeği olarak kuzu incik yapıyoruz. Aslen vişne soslu kuzu inciğimizi öncelikle düşük dereceli bir ateşte 4 saat boyunca yavaş yavaş pişiriyoruz. Kuzu inciklerimiz süt kuzularından oluşuyor. Özellikle kendimiz seçiyoruz. Kasabımızı oraya yönlendirip, ihtiyacımız olduğu kadar eti kullanıyoruz. Yani lezzetin en büyük farkı da süt kuzu ve temiz olmasıdır. Bu etimizi 4 saat kısık ateşte pişirdikten sonra bizim içerisinde incirde bulunan özel bir vişne sosumuz var. Bu yemeğimizi biz müşterilerimize sunmadan önce bu vişne sosunu hazırlıyoruz ve 4 saat botunca ağır ateşte pişen inciklerimizi vişne sosunu içerisine verip, ağdalama işlemini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk ve İtalyan mutfağı tek tabakta

Vişneli kuzu inciğin yanında ikram edilen İtalyan mutfağına özgü risotto ile Türk ve İtalyan mutfağını birleştirdiklerini ifade eden Orhan Duran, “Daha sonra etimizin yanında müşterilerimize ikram etmek için güzel bir risotto pilav yapıyoruz. Yani hem Türk mutfağını hem de İtalyan mutfağını birleştirerek, daha güzel şeyler ortaya çıkarmak için yemeğimizin yanında risotto pilavı da veriyoruz. Bizim zaten gayemiz doğal ve yöresel olmak. Bu lezzetleri Kayseri’de daha nokta bir yerde tanıtmak istiyoruz. Bizim bütün malzememiz doğal yerinden ve özenle hazırlanan ürünler. Vatandaşlarımızda bunu bizi tercih ettiklerinde görecekler” şeklinde konuştu.

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İHA

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