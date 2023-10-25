Bu dede Cumhuriyet ile aynı yaşta

Kayseri’de Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında doğan ve Atatürk’ü gören 100 yaşındaki Mükremin Çağman, “Cumhuriyet ilan edildikten sonra çok değişiklikler oldu. Bu değişiklikler ile Türk milleti yeniden su yüzüne çıkarıldı” dedi.

Kayseri’de Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında doğan 100 yaşındaki Mükremin Çağman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyor. Huzurevi yetkililerinin yakından ilgilendiği ve 1936 yılında 13 yaşındayken Kayseri’ye gelen Atatürk’ü canlı olarak gören Çağman, kendisiyle yaşıt olan Cumhuriyet’in 100. yılını mutlulukla karşıladı. Atatürk’ü gördüğü günü anlatan Çağman, “Cumhuriyet ilan edildikten sonra çok değişiklikler oldu. Bu değişiklikler ile Türk milleti yeniden su yüzüne çıkarıldı. Atatürk oturaklı bir adamdı. Çelimsiz bir şey değildi. Düzgün bir insandı” dedi.

O dönemlerde yokluğun çok olduğunu kaydeden Mükremin Çağman, “Millet kıtlıktan kurtulmuyordu. Çanakkale Harbi ile beraber ilan seferberlik milleti mahvetmişti. Bağlar ve bahçeler harabeye dönmüştü. Ekip biçen azdı. Yiyecek azdı. Çalışan adam yoktu, çünkü askerdi. Gidende geri gelmiyordu” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Çağman, “O günler ile bugünler kıyas edilemez. Arada o kadar yıl var. Kıyaslanacak hiçbir tarafı yok. Devirler değişti. Şuanda herkes iş buluyor, güç buluyor. Cumhuriyet’i biz çok sevdik. Sevilmeyecek hiçbir tarafı yok. Halk, hürriyet, adalet hepsi birden geldi. Cumhuriyet idaresi halkın idaresi, serbestliği demek. Gençlerimiz de kendi kabiliyetlerine göre okuyup yetişiyor. Kimse engellemiyor. Gençlerin Cumhuriyet’e de sahip çıkması lazım” diye konuştu.