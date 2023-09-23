Bu etkinlik katılımcıları geçmişe götürdü

Bir döneme damga vuran klasik otomobiller Sivas’ta bir araya geldi. Katılımcıları adeta geçmişe götüren etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde renkli bir etkinliğe imza atıldı. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir döneme damga vuran klasik otomobiller Sivas’ta buluştu. Kent merkezi Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin farklı illerinden gelen otomobil tutkunları klasik otomobillerini sergiledi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’da yer aldı.

Renkli görüntülere sahne oldu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde şehrimiz farklı bir heyecan yaşıyor. Farklı illerden gelen klasik otomobil tutkunlarını bugün şehrimizde ağırlıyoruz. Yüzyılın otomobilleri adı altında klasik otomobil fuarını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu fuar iki gün boyunca devam edecek. Gerçekten ilimiz adına çok heyecan verici. Renkli görüntülere sahne olan bir etkinliği hep beraber gerçekleştiriyoruz. Biraz önce bizlerde bu otomobillerden bir tanesine kullandık. Bir şehir turu attık" dedi.

1947’den Togg’a

Vali Şimşek, etkinlikte 1947 yılından günümüz Togg’a kadar farklı model arabaların yer aldığını söyleyerek "Burada 1947 yılından günümüzde Togg’a kadar farklı model otomobiller yer alıyor. Bir dönem insanların hayalini süsleyen ve bir döneme damgasını vuran otomobiller bugün burada. Gördüğünüz üzere de büyük bir ilgi var” şeklinde konuştu.

Klasik otomobilleri gören vatandaşlar ise geçmişe gittiklerini söyledi.