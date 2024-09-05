Bu fırsat kaçmaz: Kayseri'de 2040 kişiye iş imkanı

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile toplam 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatılacak.

Program kapsamında katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 10 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak. Program 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak. Başvurular ise 4 Eylül – 8 Eylül tarihleri arasında alınacak; katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre 9 Eylül Pazartesi günü noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Program, 9 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 566,73 TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 8 Eylül Pazar günü saat 23:59’a kadar www.iskur.gov.tr internet adresi, ALO -170 çağrı merkezi veya e-devlet üzerinden başvuru yapmaları zorunlu olduğu bildirilirken başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumdan destek alabilecek.

ŞARTLAR NEDİR?

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyor. Toplum Yararına Programlardan (TYP) daha önce faydalanmış olanlar bu programa başvuru yapabilecek olup TYP faydalanma süreleri İşgücü Uyum Programlarını etkilemediği bildirildi.

İŞKUR tarafından başvuru ve katılım şartları şu şekilde açıklandı; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir), Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak, Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak (belirtilen süre içinde Milli Eğitim Müdürlüğü TYP’sinde çalışmış olup son bir ayda sigortalı olmayanların başvuru ve katılımında engel yoktur), Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında sigortalı olmamak, Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Hane geliri 34.004,26 TL’nin altında olmak,) Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği hakketmemiş ve almıyor olmak), Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Kişilerin katılım şartlarını taşıyıp taşımadıkları program başlangıcında ve devamında kontrol edilmektedir. Kamuoyuna ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımıza duyurulur.”