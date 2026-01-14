Bu Gece 72 Mahallenin daha yolu açıldı

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın tüm ilçelerde yoğun şekilde devam ediyor.

148 personel ve 85 araçla sahada görev yapan kırsal ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 14 Ocak 2026 günü saat 09.00 itibariyle yürütülen çalışmalarla, Bünyan’da 5, Pınarbaşı’da 40, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 15 ve Yahyalı’da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 5 ilçede 560 kilometrelik yol ağında 72 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, ulaşıma açılan ancak yoğun tipi nedeniyle gece saatlerinde tekrar kapanan Sarız’da 22 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması amacıyla tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları da kararlılıkla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaşandığı bu süreçte vatandaşların ulaşımda güvenlik ve konforunu aksatmadan sürdürebilmek için merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.