Bu hafta aşırı sıcaklar bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 8-9-10-11-12 Haziran günlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu hafta aşırı sıcaklar bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 8 Haziran Pazartesi günü parçalı bulutlu 29 derece, 9 Haziran Salı günü parçalı bulutlu 29 derece, 10 Haziran Çarşamba günü sağanak yağışlı 27 derece, 11 Haziran Perşembe günü parçalı bulutlu 28 derece, 12 Haziran Cuma günü ise parçalı bulutlu 29 derece olması bekleniyor. 
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 24 derece
Bünyan: 25 derece
Develi: 27 derece
Felahiye: 26 derece
Hacılar: 25 derece
İncesu: 27 derece
Özvatan: 25 derece
Pınarbaşı: 23 derece
Sarıoğlan: 26 derece
Sarız: 24 derece
Tomarza: 25 derece
Yahyalı: 28 derece
Yeşilhisar: 30 derece.

Haber Merkezi

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