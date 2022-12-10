Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi yaptırdığı kütüphane ve kafenin bulunduğu alandaki ağaçları kesmedi. Ağaçları da projenin içerisine alan belediyenin yaptırdığı inşaatın içerisinde ağaçları, çatısında da ise dalları görev vatandaşlar şaşırıyor.

PAYLAŞ
  • 10.12.2022 11:43
  • Güncelleme: 10.12.2022 11:58
Bu inşaatı görenler şaşırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, Kocasinan Belediyesi yaptırdığı kütüphane ve kafenin bulunduğu alandaki ağaçları kesmedi. Ağaçları da projenin içerisine alan belediyenin yaptırdığı inşaatın içerisinde ağaçları, çatısında da ise dalları görev vatandaşlar şaşırıyor.

Kocasinan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve eskiden zabıta karakolu olarak kullanılan mekanı yıkarak yerine kütüphane ve kafe yapmaya karar verdi. Parkın içerisinde yapılan projenin yerinde bulunan 5 ağacı kesmek istemeyen belediye, ağaçları da projeye dahil etti. Yapımı devam eden inşaatın içerisindeki ağaç gövdelerini, çatısındaki ağaçları görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Yeşili koruyoruz"

Proje hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Burası daha önceden bizim zabıta birimimiz kullanmış olduğu bir mekandı. Artık burası gençlerimize hizmet verecek Sinan Kütüphanesi olacak. Kütüphane içerisinde gençlerin okuyacakları, ders çalışacakları, yanı başında da kafesinde sohbet edecekleri bir mekan olacak. Gençlere, çocuklara, herkese hizmet verecek olan özelinde bir kütüphane ama çok fonksiyonlu bir mekan olarak çalışmaya başlayacak. Buranın hemen yanı başı park olunca, daha öncesinde kullandığımız mekanın bahçesinde de kalan ağaçlarımız vardı. Ağaçlarımıza dokunmadan, mimari projemizin içerisinde onları koruyarak, mekanın içerisinde de ağaçları olan yeni bir mekan yapıyoruz. İçerdeki ağaçların görüntüsü çatıdan çıkıyor. İçeri girdiğimiz zamanda yanı başımızda olduğu gibi ağaçların gövdesi kalmış vaziyette. Hem dekoratif olarak bir güzellik hem de yeşili koruduğumuz, yeşille bütünleşmiş bir proje” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak ilçeyi yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, “Bizim birçok alanda iddialı çalışmalarımız var ama yeşillendirme çalışmalarında özellikle park, bahçe ve parkların içerisindeki yeşillikle birlikte şehrin içerisinde küçük küçük ormancıklar yapıyoruz. Yoğun bir şekilde ağaçların olduğu, şehre nefes aldıracak ve şehirde vatandaşların gittiği zaman gölgesinde oturabilecekleri mekanlar yapıyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz. Göreve geldiğimizden bugüne ağaç ve yeşil alan varlığımızı mevcudunun bir misli daha artıracak şekilde yoğun çalıştığımız işlerden bir tanesi. Şuanda da artık sonbahardayız. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor ama özellikle bahar ayı içerisinde şimdiden başlamış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımız için fidanlarımızı hazırladık. Şuanda fidanlıklarımızda fidanlarımızı hazırlıyoruz ve baharla birlikte onlarda toprakla buluşacaklar” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de derslik başına 24 öğrenci düşüyor

Kayseri’de derslik başına 24 öğrenci düşüyor

Kayserispor Genel Kurulu ertelendi

Kayserispor Genel Kurulu ertelendi

KAYSO Sanayi Gecesi'nde başarılı firmalar ödüllendirildi

KAYSO Sanayi Gecesi’nde başarılı firmalar ödüllendirildi

Başkan Çopuroğlu: '3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak'

Başkan Çopuroğlu: '3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor

Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor

MHP'li Özdemir: 'İster içerde ister dışarda olsun, terör inlerinin tamamı temizlenecektir'

MHP'li Özdemir: 'İster içerde ister dışarda olsun, terör inlerinin tamamı temizlenecektir'

DAHA FAZLA
Kayseri'de 4 bin 585 konutun hak sahipleri belli oldu

Kayseri'de 4 bin 585 konutun hak sahipleri belli oldu

Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı

Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı