Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan A.H.Ö., 15 yıl hapis ve 150 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de A.H.Ö. hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açıldı. Davanın son duruşmasına açık ceza evinde hükümlü olan sanık ve avukatı katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen A.H.Ö., “Ben kullanıcıyım. Kullandığım için de pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan 15 yıl hapis ve 150 gün adli para cezası verdi. Sanık hükmün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.