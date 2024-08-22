Bu kez de Kayseri'nin göbeğinde ot yangını

Kayseri şehir merkezinin göbeğinde bulunan Gülük Mahallesi içerisindeki arazide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi büyük bir çabayla yangını büyümeden söndürdü.

Bu kez de Kayseri'nin göbeğinde ot yangını

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi’nde bir arazide anız yangını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyükbir uğraşla yangını etrafa yayılmadan söndürdü.

Yangın, arazideki harabeye sıçramadan ekiplerce kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi

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