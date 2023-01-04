Bu kez kendisi haber oldu

Kayseri'de 2 şahıs, Gazeteci Mehmet Yılmaz'ın aracının camını patlatarak çantasını çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yılmaz, 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zamana kadar bir sürü hırsızlık haberi yaptım ama benim de başıma geldi. Bugün de kendi haberimi yapıyorum dedi.

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  • 04.01.2023 14:49
  • Güncelleme: 04.01.2023 15:14
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Bu kez kendisi haber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2 şahıs, Gazeteci Mehmet Yılmaz’ın aracının camını patlatarak çantasını çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yılmaz, "30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zamana kadar bir sürü hırsızlık haberi yaptım ama benim de başıma geldi. Bugün de kendi haberimi yapıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’nde oturan Gazeteci Mehmet Yılmaz, otomobilini apartmanın önüne park etti. Gece saatlerinde aracın başına gelen 2 hırsız, araçta çanta olduğunu fark etti. Ellerindeki sert cisimle otomobilin camını patlatan hırsızlar, çantayı alarak kayıplara karıştı. Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, meslek hayatında onlarca hırsızlık haberi yapan Mehmet Yılmaz da yaşanan olayı anlattı. Yılmaz, "Kayseri’de 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zamana kadar bir sürü hırsızlık haberi yaptım ama benim de başıma geldi. Bugün de kendi haberimi yapıyorum. 2 kişi gece saatlerinde gelerek aracımın camını patlatmış. İçerisinde bana göre maddi ve manevi değeri bulunan eşyaların olduğu çantayı alıp gitmişler. Olay polise intikal etti. İnşallah kısa süre içerisinde bulunurlar" dedi.

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İHA

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