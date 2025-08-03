Bu kolleksiyonu yapan çok ama hatalısını yapan yok

Hatalı paraların birçok çeşidinin bulunduğunu, elindeki en değerli paranın ise 100 bin lirayı bulduğunu ifade eden Şimşek, “2014’de Adana’da hatalı bir para yakaladım. 5 TL’ye aldım o zamanın parasıyla. Ordan bir kıvılcım oluştu. Şu an koleksiyonumda 400 kadar hatalı para var” dedi.

Kayseri’de yaşayan Koleksiyoner Cemal Şimşek, bu serüvene 2014 yılında Adana’da bulduğu hatalı para ile başladı. Koleksiyonunun Türkiye’de ilk 3’e girdiğini ifade eden Şimşek, koleksiyonundaki en değerli paranın ise 100 bin lira olduğunun söyledi.

Koleksiyoner Şimşek, “Paraların skalası 1’den 8’e kadar. 1 çok bulunan hatalar. Mesela göz yaşı ve paranın ön yüzündeki çapak. Bunlar 1 numaralı hatalardır. Fakat baskı hatasına girdiğimizde; çift baskı ve üç baskıdır. Tahminimce en değerlisi 100 bin TL’yi bulur” diye konuştu.

‘KOLEKSİYONUM TÜRKİYE’DE İLK 3 İLA 5 ARASINDA’

Koleksiyonunun Türkiye’de ilk 3 ila 5 arasında olduğunu, onu tanıyanların koleksiyonunu da bildiğini ifade eden Şimşek şöyle konuştu: “Benim koleksiyonum Türkiye’de ilk 3 ila 5 arasında. Beni tanıyanlar bilir. Koleksiyonumu da bilir. Gayet yasal bir şey.”

Şimşek, ilk hatalı parasını 2014 yılında Adana’da bulduğunu ve o zamanın parasıyla 5 liraya aldığını oradan da bir kıvılcım oluştuğunu söyledi. Şimşek, “2014’de Adana’da hatalı bir para yakaladım. 5 TL’ye aldım o zamanın parasıyla. Ordan bir kıvılcım oluştu. Şu an koleksiyonumda 400 kadar hatalı para vardır” dedi.

‘ÇİZGİ BELİRTMEK LAZIM’

Koleksiyoner Şimşek, koleksiyonculukta bir çizgi belirtmek gerektiğini, bir amacın olması gerektiğini ifade etti. Şimşek, “Koleksiyonculukta çizgi belirtmek lazım. İlk başta ülke paraları bazında topladım. Ardından hatalı para toplamaya başlardım. Çizgi belirtmek lazım koleksiyonculukta. Mesela bir hayvan serisi toplarsın. Kimisi köşeli paraları toplar. Kimisi de hatalı olan paraları toplar. Yani bir çizgi, bir amaç olmalı” ifadelerinde bulundu.

Koleksiyonun olmazsa olmazının hatalı para ya da madalya biriktirmek olduğunu vurgulayan Şimşek, şu ifadelerde bulundu: “Bence koleksiyon olmazsa olmazı ya madalya biriktirmek ya da hatalı para biriktirmek. Diğerleri pek amaçsız oluyor. Topla topla kiloyla toplamaya dönüyor. Bir esprisi olmuyor.”