Bu köyde 5 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor

Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyündeki vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan aylarında caminin sosyal tesisinde organize edilen toplu iftarla orucunu açıyor.

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  • 09.04.2023 11:02
  • Güncelleme: 09.04.2023 11:02
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Bu köyde 5 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyündeki vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan aylarında caminin sosyal tesisinde organize edilen toplu iftarla orucunu açıyor.

Toplu iftar geleneğine 2019 yılından itibaren devam eden 100 haneli köyde, hayırseverler ve imkanı olan aileler köy halkına iftar yemeği veriyor. Köylüler iftar öncesi sohbet edip Ramazan ayının feyzini birlikte yaşıyor. Caminin sosyal tesisinde yemekler el birliğiyle hazırlanıyor. Köy halkı cami hoparlöründen iftar yemeğine davet ediliyor. Ezanla birlikte açılan orucun ardından dua ediliyor. Dua sonrası semaverde çay içen köylüler akşam ve teravih namazını kıldıktan sonra evlerine geri dönüyor. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor. 5 yıldır devam eden toplu iftar geleneğinin köyde bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesi niyetleniliyor.

"Bu köyde tek sofra kuruluyor"

Yüz haneli Musabeyli köyünde 240 kişinin yaşadığını söyleyen Halil İbrahim Türkmen, “Ramazan ayı dolayısıyla 2019 yılından beri geleneksel olarak iftar yemeğimiz devam etmektedir. Bu köyde tek sofra kuruluyor. Yemek masraflarını köyümüz halkından ve dışarıdaki hayırsever vatandaşlarımız karşılamaktadırlar. Köyümüzde birlik, beraberlik olması için bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Genci yaşlısı hepsi bir sofrada bulunuyor, birlik ve beraberlik oluşuyor, herkes mutlu oluyor. İftarımıza gelemeyen yaşlarımıza, hastalarımıza ve tek yaşayan komşularımıza da evlerine bizzat yemeklerini her gün gönderiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da toplu iftar yemeğimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Genç, yaşlı, çoluk çocuk herkes burada iftarını yapıyor"

Köy halkından Arife Şahingöz ise, "Ramazan boyunca köyümüzde geleneksel olarak iftar yemeği veriyoruz. Bu geleneği hep birlikte sürdürüyoruz. Genç, yaşlı, çoluk çocuk herkes burada iftarını yapıyor. Teravihimizi kılıyoruz sonra da dağılıyoruz. Burada her Ramazan ayında tek sofrada birleşiyoruz. Birlik, beraberlik ve kaynaşma duygusu gelişiyor, tüm köylüler bir arada bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız ya da köy halkından herkes katkı yaparak iftar yemeğimizi yapıyoruz, feyizli oluyor" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Mustafa Alıç da, "Köylüler olarak her gün burada iftarımızı açıyoruz. Bu köyde tek bir sofra kuruluyor, herkes huzurlu bir şekilde yemeğini yiyor ve teravihi kılıyoruz, dağılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İHA

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