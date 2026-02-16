Bu köyde Ramazan öncesi imece usulüyle ekmek yapılıyor

Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi’nde Ramazan ayı öncesinde geleneksel hazırlıklar hız kazandı. Mahalle sakinleri, mübarek ayda tüketilmek üzere imece usulüyle ekşi mayalı doğal köy ekmeği, çörek ve kete yapımını sürdürüyor.

Mahalle Muhtarı Hasan Tezcan, “Bu ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde hazırlanır. Hem beklemesi çok uzun sürer hem de tat oranı şehrinkiler gibi değil, daha farklı bir tadı vardır. Doğallığından; tabii kendi unlarımız, kendi buğdaylarımızdan yapılan unlardır. Yani bunun içinde çok güzel bir şey oluyor. Şehirdekiler bu görünümü nasıl karşılar bilmiyorum ama bizim için çok güzel bir şeydir” dedi.

Mahalle sakinlerinden ekmek pişiricisi Hatice Karlı ise, “Sabah kalkarız, patates haşlarız, peynir suyu koyarız. Olursa sütümüzü de içine katarız. Unumuzu hazırlarız, yoğururuz. Mayasıyla bir saat, bir buçuk saat bekler. Ondan sonra eşkir. Eşkidikten sonra fırına geliriz, saçımızı hazırlarız, yakacaklarımızı ayarlarız. Hamurumuzu açar, burada ekmeğimizi fırına bırakırız. Köy arkadaşlarımızla, komşularımızla birlik olur, bu işi birlikte yürütürüz. Yağlamalı ekmek yaparız, hamursuz deriz, içli pide yaparız. Ekmeğimizi yapar, dolabımıza doldururuz. Bir buçuk ay bu ekmeği yeriz. Bu hazırlığımızı Ramazan’dan önce yaparız, Ramazan sonu ve bayramdan sonra tekrar ederiz. Motorları buraya getiririz, tahtaya koyar, ekmeğimizi evimize götürürüz” ifadelerini kullandı.