Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze doğuma hazırlık kursları yeniden başlarken, Kadın Doğum Uzmanı Ayşe Dişli Gürler, 'Doğum sürecini kolaylaştırmak, kaygılarını gidermek için gebelerimiz ile sürekli dirsek temasında kalmaya çalışıyoruz' dedi.

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  • 18.11.2022 10:41
  • Güncelleme: 18.11.2022 11:18
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor
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Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze doğuma hazırlık kursları yeniden başlarken, Kadın Doğum Uzmanı Ayşe Dişli Gürler, “Doğum sürecini kolaylaştırmak, kaygılarını gidermek için gebelerimiz ile sürekli dirsek temasında kalmaya çalışıyoruz” dedi.

Yüz yüze doğuma hazırlık kursları, 3 yıl aradan sonra yeniden başladı. Yunus Bekir Konferans Salonu’nda düzenlenen kursta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Ayşe Dişli Gürler doğum süreci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Başak Tanır da doğumdan sonraki süreç hakkında anne adaylarına bilgiler verdi. Eğitim hakkında konuşan Dr. Gürler, gebelik okulunun uzun zaman sonra ilk defa yüz yüze olduğunu anımsatarak pandemi sürecinde özlenen aktivitelerden birinin de yüz yüze gerçekleştirilen “gebelik okulu” olduğunu söyledi. Eğitim programının anne babaların ihtiyaçlarının dikkate alınarak, maksimum fayda sağlayabilecekleri şekilde hazırladıklarını belirten Dr. Gürler, kendilerinin gebelikle ilgili anlattıklarına gebelerin de soruları eklenince tüm kurslar boyunca zengin bir içerik oluştuğunu ve sürecin en çok merak edilen sorularının profesyonel bir ortamda yanıtlandığını dile getirdi.

“Kaygılarını gidermeye çalışıyoruz”

40 haftalık gebelik sürecinin kimine göre kısa kimine göre uzun bir süreç olduğundan bahseden Dr. Gürler “İster uzun gelsin ister kısa hem manevi hem de maddi emeği çok olan bir dönem. Hem anne hem baba hem de çevre ciddi bir süreçten geçiyorlar. Gebelerimize ‘Hayatta kaç kere başınıza gelebilir ki, en keyifli halleriyle geçirmeye çalışın’ diye söylüyoruz ama her zaman böyle olmuyor. Bazen beklemediğimiz süreçler gelişiyor. Bazen de düşündüğümüzün ötesinde süreç biraz daha zorlaşabiliyor. Çıkabilecek ve çıkan sorunları gidermek için ya da bu süreçlere profesyonel anlamda dahil olup süreçleri kolaylaştırmak için gebelerimiz ile kurduğumuz sıcak teması devam ettirmeye ve kaygılarını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

“Doğum odasından itibaren işler nasıl yürüyor?”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Başak Tanır da, bu eğitimlerle, anne babaları doğumdan sonraki günlerde nelerin beklediğine hazırladığına dikkat çekerek “Gebelik süreci yaşanıyor ama bu sürecin sonunda doğum gerçekleştikten sonra bebekle çıkılan yolculukta ilk günler nasıl geçecek sorusuna yanıt buluyorlar. Doğum

odasından itibaren işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili gebelerimiz bilgi sahibi oluyorlar. Sonrasında bizim bakım ve takiplerimizin nasıl ilerlediğiyle alakalı aileler bilgi sahibi oluyorlar. Ufak tefek bilgi sahibi oldukları süreci keyifle yaşıyorlar” diye konuştu.

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İHA

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