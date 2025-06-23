Bu Liseden Mezun Olanlar İşsiz Kalmayacak

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun işbirliğinde Türkiye’de ve Kayseri’de ilk olacak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, hayata geçiriliyor. Yapım aşamasında olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim verilecek olan binayı yerinde ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

“2 FARKLI BÖLÜMDE 48 ÖĞRENCİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE 2025'TE BAŞLIYORUZ”

Başkan Palancıoğlu, “Bir hayali burada gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede aslında 100 yıl önce Tayyare Fabrikası adı altında savaş uçağı üreten bir fabrika varmış. Almanlarla ortak burada uçak üretmiş. Daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı 1950 yılında fabrika kapatılmış ve uçak bakım onarım yapılmak üzere Hava İkmal Bakım Merkezi haline dönüştürülmüş. O zaman da aslında bünyesinde çıraklık okulu adı altında bir okul varmış. İşte biz tekrar 100 yıl sonra burada havacılıkla ilgili, uzay ile ilgili bir eğitim verecek bir okulun hayalini kurmuştuk. 10 yıl önce bu hayali gerçekleştirdik çok şükür burada şimdi 2 farklı bölümde 48 öğrenci eğitim-öğretim dönemine 2025'te başlıyoruz. Dolayısıyla Kayseri'nin en güzide, en çalışkan, en ufku açık gençlerini bu bölgenin gençlerine burada İnşallah 2025 yılının Eylül ayında İngilizce hazırlık bölümü olacak, hazırlıkla başlayacak, daha sonrasında bu gördüğünüz hangarın sağında ve solunda alt katta ve üst katta gördüğünüz gibi her biri oldukça geniş büyük atölyeler var. Burada robotik atölyesinden, yapay zeka atölyesine, İHA tarzı, drone tarzı havada yerde kullanılacak bütün havacılıkla ilgili uzayla ilgili füzesi olsun üretiminin yapılacağı atölyeler var. Burada öğrenciler eğitimler alacak. Bu eğitimlerle birlikte özellikle savunma sanayine havacılık ve uzay ile ilgili sanayiye böyle öğrencileri burada kazandırmış olacağız. Tabii burasının özelliği dediğim gibi havacılık tarihinin geçmişinin olması. Hava İkmal Bakım Merkezi hemen yan taraf. Dolayısıyla buradaki öğrencilerin hem staj yapacakları yer var hem de mezun olduktan sonra TUSAŞ, TEİ, TAİ, BAYKAR gibi birçok havacılık ve uzay ile ilgili firmada çalışabilecekler. Şu anda bu atölyeler boş. İnşallah bu yazla birlikte tefrişata başlıyoruz. Güzel bir kütüphanesi, güzel bir kafeteryası ve 11 atölyesi ve hangarın olduğu TUSAŞ’tan sözünü aldık. Buraya helikopter ve uçaklar öğrencilerimizin söküp takacağı şekilde uçaklar gelecek.

Burası gördüğünüz gibi büyük bir kapısı var. Hangar var gördüğünüz gibi ısıtıcılar var. Dolayısıyla kışın da burada öğrenciler çok rahat bir ortamda İnşallah uçakları, helikopterleri İHA'lar, SİHA’ları söküp takacaklar. Bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye'nin de Kayseri'nin de inşallah geleceğine burası çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

“BURADAN YETİŞECEK GENÇLERİN TÜRKİYE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Başkan Palancıoğlu, “Buradan yetişecek gençler havacılıkla ilgili her türlü donanıma sahip olacaklar. Yabancı dili olacak. Şu anda görüyorsunuz İsrail-İran Savaşında füzeler çok önemli rol alıyor. Uçaklar çok önemli rol alıyor. Dolayısıyla buradan yetişecek gençlerin ben Türkiye açısından da şehrimiz açısından da çok önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Ona göre de biz bütün projemizi hazırladık. İnşallah şimdi çok böyle yoğun bir başvuru olacağına eminiz. Şu anda başvuranlardan dolayı biliyoruz. Öğrenciler çok nitelikli bir bölgede yapılmış nitelikli bir okulda üst düzeyde eğitim alacaklar. Dolayısıyla bu dönem tercih dönemi herkes de okula bekleyeceğiz, kapılarımız açık olacak İnşallah peyzaj bitmek üzere tercih yapmadan önce de okulda gezmeye imkanları olacak” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR MESLEK LİSELERİ GENÇLERİN AÇIKTA KALMASINI ÖNLEYECEK”

Başkan Palancıoğlu ayrıca buradan yetişecek gençlerin istihdamda önemli bir yer tutacağının altını çizerek; “Çok güzel projelerimiz var. Bizim hedefimiz sadece çocukların bir lisede eğitim alması değil eğitim aldıkları liseden sonra üniversitede de en iyi bölümleri kazanması. Üniversiteye gitmek istemezse sahada piyasada şirketlerde çalışacak en iyi ortamlara ulaşması ve oralarda görev alması. Hedefimiz şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi elinde diploması olan ama iş bulamayan gençler. İşte bu tür meslek liseleri gençlerin açıkta kalmasını önleyecek. İster liseden sonra isterse üniversiteye gidip üniversiteden sonra çok rahat iş bulmalarını sağlayacak. Bu Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ilk bizim nitelikli meslek lisemiz. Ama bunu hemen takip edecek şekilde Havacılık Lisesi haricinde Teknoloji Lisesi kuruyoruz. Teknoloji lisesini de Erciyes Üniversitesi Teknopark karşısında yeni çözdüğümüz bir alan var. Onu da yine bir Kayseri sanayici ile destek alarak yapacağız. Teknoloji Lisesi bir diğeri de nasip olursa Dış Ticaret ve Lojistik Lisemiz onunla ilgili de görüşmelerimiz var. Dolayısıyla bu meslek liselerinin sayısını artıracağız. Önemli olan hedefimiz sadece lise değil Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojileri Lisesinin yanına Ortaokulunu kurmak” açıklamasını yaptı.