Bu mahallenin başına talih kuşu kondu

Kayseri'de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

PAYLAŞ
  • 03.05.2023 13:19
  • Güncelleme: 03.05.2023 14:28
  • 85
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi’nde bir firma tarafından yapılan çalışmalarda 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Altını çıkarmak için çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenilirken, mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, “Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firma da burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlar da iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl önce sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi. Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak” ifadelerini kullandı.

Muhtar Soykarcı, “Mahalle sakinlerimin birkaç itirazı vardı, onları da yetkililerle görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçları mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Gençleri, hizmetlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Gençleri, hizmetlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlıyoruz'

Bakan Akar'dan gençlerle keyifli buluşma

Bakan Akar'dan gençlerle keyifli buluşma

Başkan Büyükkılıç, 3 bin 374 arkeolojik bulguyu tarihe kazandırdı

Başkan Büyükkılıç, 3 bin 374 arkeolojik bulguyu tarihe kazandırdı

'Gençliğin Aklına Takılanlar'ı bu ay Altay Cem Meriç cevapladı

'Gençliğin Aklına Takılanlar'ı bu ay Altay Cem Meriç cevapladı

Ayşe Böhürler, Milli Görüş duayenleriyle bir araya geldi

Ayşe Böhürler, Milli Görüş duayenleriyle bir araya geldi

Bedava Domates fidesi için uzun kuyruk oluştu

Bedava Domates fidesi için uzun kuyruk oluştu

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkın Genç'e Karaözü'nde coşkulu karşılama

Aşkın Genç'e Karaözü'nde coşkulu karşılama

TEKNOFEST'in gururlarına bir ödül de Melikgazi'den

TEKNOFEST'in gururlarına bir ödül de Melikgazi'den

DAHA FAZLA
Bakan Akar'dan eleştirilere Ahmet Kaya şarkısıyla cevap: Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça!

Bakan Akar'dan eleştirilere Ahmet Kaya şarkısıyla cevap: Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça!

TEKNOFEST'te Kayseri Şeker rüzgarı

TEKNOFEST'te Kayseri Şeker rüzgarı

Bu mahallenin başına talih kuşu kondu

Bu mahallenin başına talih kuşu kondu

Büyükkılıç AYKOME Toplantısı'na başkanlık etti

Büyükkılıç AYKOME Toplantısı'na başkanlık etti

Ağır hasarlı binaların güvenliğini polis sağlıyor

Ağır hasarlı binaların güvenliğini polis sağlıyor