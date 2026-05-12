Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı

Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki yeni okul açıyor. Kazım Karabekir İlkokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu, 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek bir törenle hizmete girecek.

Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı

Bu okullar, mahalledeki eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaparak, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının son aşamasına geldiğini belirtti. Açılış töreni saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Okul binaları, zemin kat ve bir normal kattan oluşacak şekilde inşa edildi ve toplamda 1860 metrekarelik bir alana sahip. Her iki okulda toplam 8 derslik, kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, zümre odaları ve laboratuvar bulunacak. Bu yeni eğitim kurumları, öğrencilere modern ve güvenli bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor.

Melikgazi Belediyesi, çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için eğitim yatırımlarına devam edeceğini ifade etti. Açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Çevre Dostu İlaçlama Atağı
Talas’tan Çevre Dostu İlaçlama Atağı
Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi
Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi
Kayseri, Dijital Dönüşümün Yeni Merkezi
Kayseri, Dijital Dönüşümün Yeni Merkezi
Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği
Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği
Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı
Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı
ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!