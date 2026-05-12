Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı

Bu okullar, mahalledeki eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaparak, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının son aşamasına geldiğini belirtti. Açılış töreni saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Okul binaları, zemin kat ve bir normal kattan oluşacak şekilde inşa edildi ve toplamda 1860 metrekarelik bir alana sahip. Her iki okulda toplam 8 derslik, kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, zümre odaları ve laboratuvar bulunacak. Bu yeni eğitim kurumları, öğrencilere modern ve güvenli bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor.

Melikgazi Belediyesi, çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için eğitim yatırımlarına devam edeceğini ifade etti. Açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.