Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor

Bugünkü Meydan olarak bildiğimiz alan 1900'lü yıllardan önce Kayseri dış surlarının içinde bulunan bir üçgen içinde bulunuyordu. Ok Burcundan Sahabiye Medresesi önüne, oradan da Park Caddesi'nde bulunan dış surlara bağlanan bu surların içindeki alan yine Roma, Bizans ve Müslümanlık döneminde sur içindeki Kayseri Şehrinin meydanı olarak kullanılıyordu. Bu sur içindeki meydanın doğu köşesine, bugünkü Sivas Caddesi girişinde Selçuklular Döneminde bir Devlethane Sarayı da yapılmıştı.

Toplantılar, nümayişler, içtimalar ve ordugah gösterileri tarih içinde yine bu meydanda yapılıyordu. Dış Surların meydan bölümüne Meydan Kapısı ve At Meydanı Kapısı adı verilen kapılardan giriş yapılıyordu.

Osmanlı Dönemi’nde de meydan çevresinde yoğun yapılaşma devam etmiş olup 15. Yüzyılda Kapalıçarşı, 1576 yılında Kurşunlu Cami, 1869 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile Hükümet Konağı, Belediye Binası, Askerlik Dairesi ve Askeri Hastane gibi kamusal yapılar inşa edilmeye başlanmıştır Bu dönemde askeri kışlanın bu alanda bulunmasından dolayı At Meydanı adı ile de kullanılmaya başlanmıştır.

1900'lü yıllarla beraber, meydanı çevreleyen dış surların Sahabiye Medresesi'ne uzanan bölümleri ortadan kaldırılarak, ilk önce Meydan'ın doğusundan Sivas Caddesine, sonra da Kuzeyde Yozgat Caddesi'ne daha sonra da Batıda İstanbul Caddesi'ne Güneye de Talas caddesine giden yollar açıldı.

Böylece şehir meydanı tüm yönlere geçişlere imkan tanıyan caddelerin çıktığı açık bir meydana dönüştü.

Bir zamanlar at arabalarının geçtiği, çocukların oynadığı sade bir alan olan meydan; bugün modern ulaşım sistemleri, tören alanları ve ticari yapılarla çevrili bir şehir merkezine dönüştü.

Kayseri’nin kalbi olarak bilinen Cumhuriyet Meydanı’nı 19. yüzyılda sebze bahçesi olarak da kullanıldı. 1906 yılında inşa edilen Saat Kulesi, meydanın en sembolik yapılarından biri haline geldi. Cumhuriyet Dönemi'nde ise 1930’lu yıllarda ise meydana Atatürk Heykeli yerleştirildi. 1970’lerden itibaren hızla yapılaşmaya açıldı. 1980’lerde yapılan Yeraltı Çarşısı, trafik refüjleri ve meydanı kesen kavşaklarla, tarihi dokular yerini beton yapılara bırakmaya başladı.

Ancak 2000’li yıllarda başlayan kentsel dönüşümle birlikte Cumhuriyet meydanı daha modern ve yaya dostu bir yapıya kavuşturuldu. Raylı sistemin entegrasyonu, otoparkların kaldırılması ve yeşil alanların arttırılmasıyla meydan adeta yeniden doğdu.