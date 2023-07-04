Bu ne namussuzluk, bu ne vicdansızlık!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ekmek toplayan yaşlı kadın çöpte hareketsiz şekilde bir bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yeni doğduğu tespit edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Talihsiz bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Geniş çapta inceleme başlatan polis ekipleri de bebeği çöp kutusuna atan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Havluya sarılı bir şekilde duruyordu"

Görgü tanığı Adem Kahveci, olayı anlatarak, "Çöpleri karıştıran yaşlı bir ablamız vardı. Bu ablamız çocuğu fark etmiş. Bir havlunun içerisine sarılmış bir bebek. Bize haber verdi, biz de tam karşıda kapının önündeydik. Sonrasında polisleri aradık. Polisler ve ambulans geldi ve çocuğu aldılar. Bizde emniyete giderek gerekli ifadeleri verdik. Bu şekilde tatsız bir olay yaşandı. Bebek ölüydü. Baktığımızda cansızdı. Doğum esnasında eşiyle beraber doğuyor. Tamamını sarmışlar. O şekilde havluyla çöpün içerisine bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.