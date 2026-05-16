Bu Okul, Kayseri İmam Hatip Spor Oyunlarında Üçüncü Kez Kupa Sahibi Oldu
Kayseri'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları, büyük heyecana sahne oldu. Organizasyonda öne çıkan okul ise Talas Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu oldu. Öğrenciler, üstün performanslarıyla rakiplerini geride bırakarak üçüncü kez süper kupayı kazanma başarısını gösterdi.
Son yıllarda birçok alanda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu, bu sonuçla Kayseri’de sporun ve eğitimin buluştuğu önemli bir örnek haline geldi. Okulun başarısında; öğretmenlerin gayreti ve dayanışması, öğrencilerin huzurlu bir ortamda yetişmesi, idarenin vizyonu ve desteği etkili oldu.
Okul yönetimi, bu başarıyla yetinmeyerek daha büyük hedeflere yöneldiklerini ifade etti. Öğrencilerin hem akademik hem de sportif alanlarda gelişimini destekleyen okul, gelecekte daha büyük başarıların altına imza atmayı amaçlıyor.
Topluluk adına yapılan değerlendirmede, “Milletimizin güzel geleceği için bu hayırda yarışların devamını diliyoruz” denilerek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.