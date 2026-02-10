Bu Okulda Müdürlük Keyfini Bütün Öğretmenler Yaşıyor

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde hayata geçirilen “Müdür Sen Olsan” projesi kapsamında öğretmenler, bir günlüğüne okul müdürlüğü görevini üstleniyor. Celal Bayar Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Sıdıka Yurttaş proje hakkında bilgiler veren Celal Bayar Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Sıdıka Yurttaş, "Empati Koltuğu adı altında yürütülen 'Müdür Sen Olsan' projesi kapsamında, zümre başkanları temsili olarak sırayla müdür oluyor. Bu proje aslında; idarede yaşanan zorluklar, o gün karşılaşılan olaylar veya genel işleyiş hakkında bizim de farklı bakış açılarından olaylara yaklaşmamızı isteyen ve bunu değerlendirecek olan bir projedir. Her branşın zümre başkanı olarak, her gün birimiz temsili müdür olarak görev yapıyoruz. Bu durum, idareye farklı açılardan bakmamıza sebep oluyor” dedi.

Müdür sen olsan projesi hakkında bilgiler veren Celal Bayar Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Sıdıka Yurttaş, "Empati Koltuğu adı altında yürütülen 'Müdür Sen Olsan' projesi kapsamında, zümre başkanları temsili olarak sırayla müdür oluyor. Bu proje aslında; idarede yaşanan zorluklar, o gün karşılaşılan olaylar veya genel işleyiş hakkında bizim de farklı bakış açılarından olaylara yaklaşmamızı isteyen ve bunu değerlendirecek olan bir projedir. Her branşın zümre başkanı olarak, her gün birimiz temsili müdür olarak görev yapıyoruz. Bu durum, idareye farklı açılardan bakmamıza sebep oluyor. Bir sorunla karşılaşınca idare nasıl bir çözüm bulurdu, biz bu konuda nasıl düşünürdük? Öğretmenlere ve öğrencilere yaklaşımımız veya onlar hakkında herhangi bir karar aldığımızda, bu kararın neyi ne kadar etkileyeceği gibi konuları görmemizi sağlıyor. Okul olarak ilk defa bizim okulumuzda yapılan bir projedir. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde de ilk defa bizim okulumuzda uygulanıyor. Adı üzerinde 'Empati Koltuğu' olduğu için hem bizim idareyle empati kurmamızı sağlıyor hem de gün sonunda raporladığımız bir sayfa bulunuyor. Müdür bey daha sonrasında bu raporları okuyarak 'Müdür sen olsan ne yapardın?' sorusu üzerinden bizim görüşlerimizi öğreniyor. Böylece o bizimle, biz de onunla empati kurmuş oluyoruz. Öğrencilerimiz bu duruma tabii ki çok şaşırıyorlar. Kapıdan girip koltukta birdenbire öğretmenleriyle karşılaşmak onları en başta şaşırtıyor. Sonra bu durum hoşlarına gidiyor ve onlara değişik geliyor; bu konuda güzel dönüşler alıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, müdür sen olsan projesi hakkında bilgiler vererek, "Projemizin adı 'Müdür Sen Olsan', 'Empati Koltuğu'. Burada şunu amaçladık: Tüm öğretmenlerimizin yönetime katılması, yönetimde çoğulculuk ve farklı bir bakış açısının ortaya çıkması için sırayla zümre başkanlarımıza müdürlük görevini devrediyoruz. Tabii burada bazı resmi imza yetkileri falan hariç genel işleyişte onların bir günlük yönetim tecrübelerini kontrol ediyoruz ve bize bir bakış açısı sağlıyor. Bu süreçte ben sınıflarda, kantinde, kütüphanede gençlerle beraber iç içe zamanı geçirip genel işleyişi uzaktan izliyorum. Öğrenciler açısından da bir farklılık oluyor; belki de bizim göremediğimiz bir şeyleri görüyorlar, belki bana söyleyemeyecekleri bir şeyleri söylüyorlar, daha rahat davranıyorlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Öğrencisi Naz da bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okulumuzda bir süredir 'Empati Koltuğu' projesini uyguluyoruz. Bu proje kapsamında farklı farklı öğretmenlerimiz bizlere müdürlük yapıyorlar. Bu kapsamda hem empati kavramını en temel kavramlarla anlıyoruz hem de bize eğlenerek öğretmeyi amaçlıyorlar. Aynı zamanda okulumuzun adalet sistemini gözetmiş oluyoruz. Bu projenin faydasını gördük çünkü farklı düşünce sistemlerine sahip olduğumuz için her öğretmen bize farklı konularla ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bu sayede de bizler hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz" diye konuştu.