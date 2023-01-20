Bu okulda pamuktan ip, ipten kumaş ve kumaştan yatak üretiliyor

'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' kapsamında 'Yetişmiş Eleman, Kaliteli Üretim' projesi tanıtımı gerçekleştirildi. Yatak üretilen okulu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, 'Burada pamuktan ip, ipten kumaş ve o kumaştan da yatak üretimi yapılıyor. Bu üretimi ve gençlerimizin gayretini gördüğümde çok mutlu oldum' dedi.

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  • 20.01.2023 09:27
  • Güncelleme: 20.01.2023 09:27
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Bu okulda pamuktan ip, ipten kumaş ve kumaştan yatak üretiliyor

Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikaları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pamuktan ip, ipten kumaş ve o kumaştan da yatak üretimi yapılıyor. 
Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikaları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa ise Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nevzat Seyok ve il protokolü katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Vali Çiçek; “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘her aşamada üretim, her aşamada kalifiye eleman’ dediği gibi işte işin gerçeği burada saklı. Bu okuldaki öğrencilerimizin hepsi her aşama-da üretiyorlar ve aranan kişiler haline geliyorlar. Burada pamuktan ip, ipten kumaş ve o kumaştan da yatak üretimi yapılıyor. Bu üretimi ve gençlerimizin gayretini gördüğümde çok mutlu oldum” dedi.

Vali Çiçek okuldaki üretim tesisini gezip, imalat atölyelerindeki işleyiş hakkında bilgiler aldıktan sonra okuldan ayrıldı.

1ha

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